Наука и технологии
Сегодня в 18:32
В США перечислили преимущества новой российской системы С-500
Её испытания подходят к завершению
На днях президент России Владимир Путин заявил, что испытания нового российского зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно подходят к концу. Скоро оружие начнут поставлять в войска. В связи с этим США перечислили преимущества новой системы противовоздушной обороны (ПВО).
Как пишет американский автор, С-500 по сравнению с С-400 совершеннее. Новая система способна бороться с гиперзвуковыми целями и баллистическими ракетами на дальности 600 километров, одновременно поражая до десяти боеголовок. Также «Прометей» может поразить низколетящие космические аппараты и спутники.
По словам эксперта, система С-500 способна бороться и со стелс-самолётами пятого поколения, в том числе с F-35 Lightning II и F-22 Raptor.
Специалист пришёл к выводу, что «Прометей» прикроет особо важные объекты в России.