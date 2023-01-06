22:05, 06 января 2023
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В США перечислили преимущества российского беспилотника «Охотник»Этот БПЛА может быть ведомым истребителя Су-57
Отставной офицер армии США и обозреватель издания 19FortyFive Брент Иствуд оценил российский ударный беспилотник С-70Б «Охотник».
Фото: Robotportal.ru
По словам Иствуда, это серьёзное оружие. Этот БПЛА можно применять в составе боевой единицы с истребителем 5-го поколения Су-57 в качестве ведомого. В связке с истребителем в группу будет входить до четырёх беспилотников.
«Охотники» будут лететь впереди истребителя для предупреждения, наведения и нанесения ударов по земле. Также С-70Б нужны в связке с самолётом для сбора разведданных, радиоэлектронной борьбы, поражения наземных целей.