В США пилоты вертолётов Black Hawk получат виртуального помощника, встроенного в шлем дополненной реальности

Наука и технологии
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В США пилоты вертолётов Black Hawk получат виртуального помощника, встроенного в шлем дополненной реальностиДля распознавания и снижения количества ошибок
DARPA — агентство перспективных оборонных исследований Министерства обороны США заключило контракт с американским производителем военной техники компанией Northrop Grumman на разработку прототипов виртуальных помощников для пилотов знаменитых вертолётов Black Hawk.
Виртуальный помощник будет встраиваться в шлемы дополненной реальности пилотов. Нейросеть будет распознавать и сокращать количество ошибок, обучать экипаж выполнению новых задач, быстрее их выполнять и предотвращать катастрофы.
Нейросеть будет разработана в рамках программы DARPA PTG — «Руководство к задачам с учётом восприятия». Программа рассчитана на разработку для военных искусственного интеллекта, который бы помогал им выполнять сложные физические задания.
Источник: N+1