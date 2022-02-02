В США пилоты вертолётов Black Hawk получат виртуального помощника, встроенного в шлем дополненной реальности

Виртуальный помощник будет встраиваться в шлемы дополненной реальности пилотов. Нейросеть будет распознавать и сокращать количество ошибок, обучать экипаж выполнению новых задач, быстрее их выполнять и предотвращать катастрофы.

Нейросеть будет разработана в рамках программы DARPA PTG — «Руководство к задачам с учётом восприятия». Программа рассчитана на разработку для военных искусственного интеллекта, который бы помогал им выполнять сложные физические задания.