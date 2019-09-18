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В США планируют снять новый фильм по играм серии Assassin's Creed

Этим займётся Disney
Появилась информация о том, что Disney всерьёз обсуждает создание нового фильма по Assassin's Creed. Вероятно, это будет перезапуск провальной картины 2017 года по данной серии игр.

Права на ленту Disney получила, по сути, после приобретения кинокомпании 21th Century Fox. Если верить источникам, корпорация намеревается снять свою версию истории, поэтому в новом фильме не будет актёров из версии 2017 года. А именно Майкла Фассбендера.

Сообщается, что пока руководство обсуждает потенциал картины и каналы для её распространения: прокат в кинотеатрах или сервис Disney+, который должен запуститься в ноябре. Фильм может стать первым в трилогии.

Стоит отметить, что Disney уже сотрудничала с Ubisoft. В 2010 году компании выпустили «Принца Персии».

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