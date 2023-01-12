В США по всей стране отменили 10 тысяч авиарейсов и приземлили самолёты

В США по всей стране отменили 10 тысяч авиарейсов и приземлили самолётыИз-за сбоя в системе оповещения пилотов
В среду, 11 января, в США отменили более 10 тысяч авиарейсов из-за сбоя в системе оповещения пилотов NOTAM.
Фото: Aa.com
Как отмечается, в компьютерной системе управления полётами Национальной системы управления воздушным движением США, отвечающей за информирование пилотов в реальном времени об опасностях полёта и ограничениях, произошёл масштабный сбой. Повреждённой оказалась файловая система.
В силу этого было принято оперативное решение о приостановке полётов по всей стране.
«Последние сбои произошли в среду, когда из-за компьютерного сбоя в Федеральном управлении гражданской авиации США вылет самолётов по всей стране был остановлен на два часа. Более 10000 рейсов были отменены или задержаны», — сказано в сообщении сервиса по отслеживанию полётов FlightAware.
На данный момент авиасообщение восстановлено.