В США по всей стране отменили 10 тысяч авиарейсов и приземлили самолёты

Как отмечается, в компьютерной системе управления полётами Национальной системы управления воздушным движением США, отвечающей за информирование пилотов в реальном времени об опасностях полёта и ограничениях, произошёл масштабный сбой. Повреждённой оказалась файловая система.

В силу этого было принято оперативное решение о приостановке полётов по всей стране.

«Последние сбои произошли в среду, когда из-за компьютерного сбоя в Федеральном управлении гражданской авиации США вылет самолётов по всей стране был остановлен на два часа. Более 10000 рейсов были отменены или задержаны», — сказано в сообщении сервиса по отслеживанию полётов FlightAware.

На данный момент авиасообщение восстановлено.