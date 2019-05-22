В США почти научились управлять дронами силой мысли

В программе участвуют учёные из разных университетов. Они работают над двунаправленными интерфейсами «мозг-машина», которые могли бы управлять дронами и системами киберзащиты. Причём эти интерфейсы должны быть неинвазивными, то есть не требовать проведения хирургических операций.

Так, одна из установок состоит из внешнего трансивера и электромагнитных наноусилителей. Эти усилители должны, собственно, усиливать и преобразовывать электрический сигнал от нейронов и для них.

Как рассказал управляющий программой, DARPA готовит устройства, которые позволят военным активно участвовать в операциях, протекающих с невероятной скоростью благодаря комбинациям беспилотных систем, искусственного интеллекта и киберопераций.