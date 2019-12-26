В США подготовились к кибератаке на россиян

Об этом сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на источники среди американских властей. Какого рода будет кибератака, пока неизвестно, но сообщается, что речь может идти о получении доступа и использовании конфиденциальной информации о руководителях России. При этом президента страны операция не затронет, так как это «было бы слишком провокационным». Ещё один вариант противодействия — поиск разногласий между представителями российской элиты.

Поводом для подготовки операции стал секретный доклад разведки США, в котором говорилось, что Россия при помощи хакеров попытается вызвать разногласия среди американцев и обострить существующие противоречия в обществе.