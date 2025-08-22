В США поймали хакера, совершившегося 370 тысяч атак в 80 странах

Опубликовано 22 августа 2025, 08:151 мин.
В США поймали хакера, совершившегося 370 тысяч атак в 80 странахЭкс-Twitter тоже досталось
Федеральные прокуроры США обвинили жителя штата Орегон Итана Фольца в создании и использовании ботнета для кибератак. По данным следствия, с 2021 года он управлял сетью под названиями Rapper Bot, Eleven Eleven Botnet и CowBot, которая применялась для масштабных DDoS-атак по всему миру.
По данным прокуратуры, ботнет атаковал жертв более чем в 80 странах, а с апреля 2025 года совершил свыше 370 тысяч атак против 18 тысяч уникальных целей. Rapper Bot был одним из самых мощных DDoS-ботнетов в истории, заявил прокурор округа Аляска Майкл Дж. Хейман.
Одной из жертв Rapper Bot стала соцсеть X (бывший Twitter), которую весной вывели из строя с помощью DDoS-атаки. Тогда эксперты по кибербезопасности предположили, что первоначальная проблема могла быть связана с уязвимыми серверами самой компании.