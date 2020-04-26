В США показали опытные образцы «лёгких танков»

Об этом пишет издание «Военное обозрение», ссылаясь на пресс-службу Пентагона. Сообщается, что машины были разработаны в рамках программы Mobile Protected Firepower (MPF).

Образцы продемонстрировали министру армии США Райану Маккарти. Машины, созданные в рамках программы, должны весить не более 32 тонн, иметь пушечное вооружение калибром 105 или 120 мм и комплекс активной защиты.

Из всех прототипов по результатам испытаний к концу 2021 года выберут один образец. В 2022 году уже должно начаться серийное производство. Планируется закупка 504 серийных машин.

Выбирать будут из двух образцов: новой версии танка M8 Armored Gun System от ВАЕ Systems и лёгкой машины Griffin II от General Dynamics. У последней в качестве орудия выступает новая 120-мм пушка ХМ360.