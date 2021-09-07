Наука и технологии
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В США показали прототип «тихого» сверхзвукового самолёта

Он может впервые взлететь в 2022 году
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin опубликовала фотографию прототипа сверхзвукового самолёта X-59 QueSST (Quiet SuperSonic Technology). Он будет отличаться бесшумностью.
В США показали прототип «тихого» сверхзвукового самолёта

На фото запечатлено начало процесса сборки самолёта.

В США показали прототип «тихого» сверхзвукового самолёта

Отмечается, что над самолётом работает подразделение Skunk Works, которое по традиции занимается секретными разработками. Пока известно, что X-59 QueSST в длину составит 29 метров, а размах его крыла будет равен девяти метрам. У самолёта будет установлен один двигатель General Electric F414. Машина сможет развивать скорость до 1,5 числа Маха.

Что интересно, шасси для самолёта взяли от истребителя F-16, а кабину, фонарь и катапультное сиденье — от учёбно-тренировочного T-38. Первый полёт X-59 QueSST должен состояться в следующем году.