В США показали прототип «тихого» сверхзвукового самолёта

Наука и технологии
Сегодня в 15:33
В США показали прототип «тихого» сверхзвукового самолётаОн может впервые взлететь в 2022 году
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin опубликовала фотографию прототипа сверхзвукового самолёта X-59 QueSST (Quiet SuperSonic Technology). Он будет отличаться бесшумностью.
На фото запечатлено начало процесса сборки самолёта.
Отмечается, что над самолётом работает подразделение Skunk Works, которое по традиции занимается секретными разработками. Пока известно, что X-59 QueSST в длину составит 29 метров, а размах его крыла будет равен девяти метрам. У самолёта будет установлен один двигатель General Electric F414. Машина сможет развивать скорость до 1,5 числа Маха.
Что интересно, шасси для самолёта взяли от истребителя F-16, а кабину, фонарь и катапультное сиденье — от учёбно-тренировочного T-38. Первый полёт X-59 QueSST должен состояться в следующем году.