В США показали уничтожение российской ракетной системы С-400 новым вертолётом

В ролике вертолёт, а точнее его 3D-модель, летит в горной местности, выпускает барражирующие боеприпасы и опускается ниже к лесному массиву. После этого оружие наводят на колонну военной техники, которая составом очень похожа на российские комплексы С-400 «Триумф». В итоге ударами уничтожаются две пусковые установки и радиолокационная станция.

Напомним, новый вертолёт Bell 360 Invictus был представлен осенью прошлого года. Он основан на модели Bell 525 Relentless, вертолёте средней грузоподъёмности. В модели 360 останется место только для двух членов экипажа — пилота и стрелка. Машину оснастят артиллерийским и ракетным вооружением.