В США показали внешний вид новейшего гиперзвукового оружия

Американские военные представили модель нового оружия во время встречи в офисном здании Палаты представителей США.

LRHW представляет собой новый класс сверхбыстрых, манёвренных ракет дальнего действия. Их запуск осуществляется с наземной платформы на базе грузовика. Гиперзвуковое оружие способно развивать скорость в пять раз выше скорости звука (примерно 1243 км/ч). Ракеты также могут летать на разных высотах, в том числе за пределами зоны действия систем ПВО и ПРО.

Сообщается, что для нанесения удара LRHW потребуются считанные минуты. Первый опытный образец оружия должен будет поступить в Пентагон к 2023 финансовому году.