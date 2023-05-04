В США пообещали регулировать ИИ, вспомнив начало 2000-х

В своей публицистической статье для The New York Times председатель FTC Лина Хан подчеркнула риски расширения ИИ, включая доминирование на рынке крупных технологических компаний, сговор, а также рост мошенничества и нарушений конфиденциальности.

Хан привела в пример наступление эры «Веб 2.0» в середине 2000-х годов, предупредив о возможном развитии слежки и потере приватности пользователей. Она считает, что теперь государственные чиновники должны следить за тем, чтобы история не повторилась с ИИ, не ограничивая чрезмерно инновации.