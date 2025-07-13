Наука и технологии
Опубликовано 13 июля 2025, 12:00
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В США попросили главу Nvidia не общаться с подсанкционными китайскими компаниями

У него скоро поездка
11 июля американские сенаторы Элизабет Уоррен и Джим Бэнкс направили письмо главе Nvidia Дженсену Хуану. В нем они призвали его не встречаться в Китае с компаниями, подозреваемыми в обходе американских санкций или в сотрудничестве с китайскими военными.
В США попросили главу Nvidia не общаться с подсанкционными китайскими компаниями

© Ferra.ru

Сенаторы выразили опасения, что такие контакты могут «ослабить контроль США над экспортом чипов и усилить китайский военный потенциал». В письме подчеркивается, что современные ИИ-чипы, включая продукцию Nvidia, имеют стратегическое значение.

В ответ представитель Nvidia заявил, что, когда американские технологии становятся мировыми стандартами, это выгодно самим США. Также он отметил, что в Китае работает крупнейшее сообщество разработчиков программного обеспечения, и именно американская технологическая база должна лежать в основе глобальных ИИ-систем.

Ранее Хуан раскритиковал ограничения на экспорт чипов, введённые в США, утверждая, что они только ускорили развитие китайских аналогов. Он также сообщил, что доход компании может упасть на $ 15 млрд из-за новых правил.

Ожидается, что Хуан посетит выставку в Пекине и, возможно, встретится с высокопоставленными китайскими чиновниками.

Источник:cryptopolitan
Автор:Максим Многословный
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