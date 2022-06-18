В США попросили Google перестать направлять людей на сайты против абортов

В письме, адресованном Сундару Пичаи, генеральному директору материнской компании Google Alphabet, законодатели ссылаются на исследование, проведённое американской некоммерческой группой Center for Countering Digital Hate (CCDH). Организация обнаружила, что 1 из 10 результатов поиска в Google по таким запросам, как «клиника для абортов рядом со мной» и «таблетка для аборта», приводит на сайты центров, выступающих против прерываний беременности.

Законодатели считают, что направление женщин в подобные клиники опасно для их здоровья. CCDH также обнаружила, что 37% результатов на Картах Google приводят людей в клиники, выступающие против абортов.