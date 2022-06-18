В США попросили Google перестать направлять людей на сайты против абортов

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В США попросили Google перестать направлять людей на сайты против абортовСчитают это опасным
Группа сенаторов США призвала Google убрать «манипулятивные результаты поиска», которые приводят людей, желающих сделать аборт, на сайты, пропагандирующие отказ от абортов. Аборты сейчас — болезненная тема в США, так как недавно прошёл слух, что Верховный суд может отменить решение 1973 года, легализовавшее прерывание беременности по всей стране.
В письме, адресованном Сундару Пичаи, генеральному директору материнской компании Google Alphabet, законодатели ссылаются на исследование, проведённое американской некоммерческой группой Center for Countering Digital Hate (CCDH). Организация обнаружила, что 1 из 10 результатов поиска в Google по таким запросам, как «клиника для абортов рядом со мной» и «таблетка для аборта», приводит на сайты центров, выступающих против прерываний беременности.
Законодатели считают, что направление женщин в подобные клиники опасно для их здоровья. CCDH также обнаружила, что 37% результатов на Картах Google приводят людей в клиники, выступающие против абортов.