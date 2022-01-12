В США посчитали, что истребитель F-35 — угроза для европейской военной промышленности

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В США посчитали, что истребитель F-35 — угроза для европейской военной промышленностиЭто может ударить и по другим странам
Германия может приобрести у США истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, что может стать ударом по европейской программе создания совместного истребителя нового поколения.
Германия планирует заменить свои истребители Tornado на американские F-35, при этом страна входит в программу Future Combat Air System, объединяющую её с Францией и Испанией в работе над новым истребителем. Об этом говорят даже в США.
В случае приобретения Германией американских самолётов, удар будет нанесён не только по перспективам программы, но и по немецкой военной авиапромышленности в лице компании Airbus Defense and Space. Само собой, компания не заинтересована в приобретении Германией самолётов у США.
Источник: Defense News