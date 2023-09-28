В США после модернизации впервые взлетел самолёт-разведчик U-2 Dragon

10:27, 28 сентября 2023
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В США после модернизации впервые взлетел самолёт-разведчик U-2 DragonСамолёт получил новое оборудование
В США впервые после модернизации взлетел стратегический разведывательный самолёт U-2 Dragon Lady. Парк этих самолётов будет развёрнут в ближайшее время.
© Lockheed Martin
В ходе обновления U-2 Dragon Lady получил новую авионику, системы связи, навигации и дисплеи в рамках программ Avionics Tech Refresh (ATR) и Open Mission Systems (OMS), которая предполагает оснащение самолётов оборудованием с открытой архитектурой.
«Новый бортовой компьютер, разработанный в соответствии со стандартом OMS ВВС США, позволит U-2 интегрироваться с системами воздушного, космического, морского, наземного и кибернетического пространства на различных уровнях безопасности», — сказано в сообщении производителя, компании Lockheed Martin.