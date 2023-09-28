В США после модернизации впервые взлетел самолёт-разведчик U-2 Dragon

В ходе обновления U-2 Dragon Lady получил новую авионику, системы связи, навигации и дисплеи в рамках программ Avionics Tech Refresh (ATR) и Open Mission Systems (OMS), которая предполагает оснащение самолётов оборудованием с открытой архитектурой.

«Новый бортовой компьютер, разработанный в соответствии со стандартом OMS ВВС США, позволит U-2 интегрироваться с системами воздушного, космического, морского, наземного и кибернетического пространства на различных уровнях безопасности», — сказано в сообщении производителя, компании Lockheed Martin.