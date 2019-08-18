В США построят самый большой роботизированный военный корабль

Военно-морской флот попросил $400 миллионов на строительство двух LUSV в следующем году. Водоизмещение их составит около 2000 тонн, а длина, как уже упоминалось, от 60 до 90 метров. ВМС планируют строить по два корабля в год в течение пятилетнего периода.

Таким образом LUSV станут самыми большими беспилотными кораблями. Это будут реконфигурируемые судна, способные работать в полуавтономном или полностью автономном режиме. В основном корабли будут безоружными, но смогут перевозить противокорабельные ракеты и крылатые ракеты класса «корабль-берег». То есть, они будут выполнять вспомогательную роль во время морских боёв.

Кроме того, LUSV смогут нести разведывательную функцию.