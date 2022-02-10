В США построят шестой стратегический бомбардировщик B-21, который называют самым крутым в мире

Наука и технологии
Вчера в 22:15
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В США построят шестой стратегический бомбардировщик B-21, который называют самым крутым в миреПервые лётный образец может полететь уже в этом году
Американская военно-промышленная компания Northrop Grumman начала строительство шестого малозаметного стратегического бомбардировщика B-21 Raider, который называют самым крутым самолётом в мире. Ранее на этом заводе началось строительство пяти бомбардировщиков.
Эту информацию подтвердили в ВВС США. Как отмечается, программное обеспечение самолёта для поддержки топливной системы проверили в цифровой среде. Благодаря цифровизации проект реализовывается в срок и соответствует свой стоимости. В целом программу строительства самолёта считают образцовой.
Строительство самолёта началось несколько недель назад на заводе в Палмдейле, штат Калифорния. Предположительно, первый лётный образец B-21 поднимется в воздух уже в этом году.
Источник: The Drive