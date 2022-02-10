В США построят шестой стратегический бомбардировщик B-21, который называют самым крутым в мире

Эту информацию подтвердили в ВВС США. Как отмечается, программное обеспечение самолёта для поддержки топливной системы проверили в цифровой среде. Благодаря цифровизации проект реализовывается в срок и соответствует свой стоимости. В целом программу строительства самолёта считают образцовой.

Строительство самолёта началось несколько недель назад на заводе в Палмдейле, штат Калифорния. Предположительно, первый лётный образец B-21 поднимется в воздух уже в этом году.