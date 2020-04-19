В США потерю российских подлодок назвали «головной болью»

Об этом пишет американское издание National Interest, а перевод его приводит «Известия». В материале рассказывается история 2018 года, когда Военно-морские силы (ВМС) США потеряли «Северодвинск» и несколько недель потратили на поиски российской подлодки в Атлантическом океане.

Автор текста отмечает, что даже в мирное время такая ситуация — головная боль. А «во время конфликта потерять след смертельно опасно».

Также в National Interest отметили, что «Северодвинск» оснащена самыми современными технологиями. Например, в носовой части у субмарины имеется большой сонарный датчик повышенной чувствительности, а корпус выполнен по стелс-технологиям.

Сообщается, что на вооружении у «Северодвинска» могут находиться и противокорабельные ракеты «Оникс», и ядерные боеголовки, и гиперзвуковые «Цирконы».