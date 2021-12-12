В США пояснили, какой боевой опыт получили российские военные в Сирии

Сообщается, что с 2015 года российские самолёты совершили более 40 000 боевых вылетов в Сирию. Многие лётчики выполнили более ста вылетов, иногда даже более 400. Однако большинство из вылетов не сопровождались столкновением с врагом.

Дело в том, что множество миссий носило разведывательный характер. Американские авторы отметили, что «боевые вылеты не были такими уж опасными». Они пишут, что большая часть боевого опыта была получена пилотами в виде навыков по поиску целей и нанесению ударов по ним, часто неуправляемыми бомбами.

Более эффективными же оказались командировки в Сирию офицеров сухопутных войск. А вот наибольший боевой опыт получили российские офицеры специальных операций.