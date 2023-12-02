В США появилась первая публичная дорога, которая заряжает электромобили в движении

В США появилась первая публичная дорога, которая заряжает электромобили в движенииВ будущем их станет больше
В США в партнерстве с компанией Electreon установили беспроводную зарядную инфраструктуру на участке дороги длиной примерно в половину километра в Корктауне. Представьте себе, что электромобили заряжаются прямо во время движения - никаких остановок, никаких зарядных станций.
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Индукционные медные катушки Electreon, расположенные под дорожным покрытием, без проводов передают энергию электромобилям, оснащенным их приемниками, что знаменует собой смену парадигмы в области электромобильности.
Пилотный проект с участием Ford E-Transit призван отработать эту технологию в реальных условиях, прежде чем открыть ее для более широкой публики в ближайшие годы. Эта электрифицирующая разработка призвана переосмыслить способ питания электромобилей, сделав зарядку такой же незаметной, как и вождение, по крайней мере так считает компания-разработчик.