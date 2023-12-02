В США появилась первая публичная дорога, которая заряжает электромобили в движении

Индукционные медные катушки Electreon, расположенные под дорожным покрытием, без проводов передают энергию электромобилям, оснащенным их приемниками, что знаменует собой смену парадигмы в области электромобильности.

Пилотный проект с участием Ford E-Transit призван отработать эту технологию в реальных условиях, прежде чем открыть ее для более широкой публики в ближайшие годы. Эта электрифицирующая разработка призвана переосмыслить способ питания электромобилей, сделав зарядку такой же незаметной, как и вождение, по крайней мере так считает компания-разработчик.