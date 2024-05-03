В США появилось «Турбо» 5G за дополнительные 650 рублей (7 $) в месяц

AT&T утверждает, что Turbo обеспечивает «улучшенную передачу данных для быстрого реагирования в режиме реального времени», что якобы благоприятно сказывается на таких видах деятельности, как игры и видеоконференции. Компания уверяет, что повышается стабильность сети и снижается время задержки.

Сообщается, что AT&T может устанавливать приоритеты сетевого трафика в зависимости от уровня тарифного плана. По сути, стандартные тарифные планы получают более низкий приоритет (QCI 8), в то время как абоненты Turbo возвращаются к QCI 7, обеспечивая потенциально более высокую производительность. Это вызывает опасения по поводу сетевого нейтралитета и справедливости для пользователей, не являющихся абонентами Turbo, пишут эксперты.

AT&T избегает конкретики относительно фактического увеличения производительности при использовании Turbo. Неясно, распространяется ли повышение скорости на все виды использования данных или приоритет отдается конкретным приложениям. Кроме того, даже при использовании Turbo дросселирование данных может происходить при перегрузке сети, даже для пользователей безлимитных тарифных планов с ограничением объема данных.