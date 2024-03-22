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Наука и технологии
Опубликовано 22 марта 2024, 16:00
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В США появился первый биометрический «умный» пистолет

Технологическая уловка?
Biofire, стартап из Колорадо, собирается поставить первую партию своего биометрического «умного» пистолета в этом месяце. Этот пистолет, оснащенный технологией распознавания отпечатков пальцев и лиц, обещает совершить революцию в области безопасности оружия, поскольку стрелять из него можно только тогда, когда за него берется авторизованный пользователь. Однако остается открытым вопрос: будет ли он работать так, как задумано?

На протяжении десятилетий сторонники контроля над оружием пропагандировали технологию «умного» оружия как потенциальный фактор снижения уровня насилия с применением огнестрельного оружия.

Компания делает акцент на безопасности, рекламируя пистолет как любителям огнестрельного оружия, так и сторонникам контроля над оружием. Они также наладили связи с оружейной промышленностью, дистанцируясь от любых правительственных мандатов на биометрические функции.

В США появился первый биометрический «умный» пистолет
© Biofire

Подход компании Biofire был встречен с осторожным оптимизмом и скептицизмом. Некоторые, например сержант-майор КиОвана Филлипс, считают биометрические функции безопасности привлекательными для защиты дома, но другие, например инструктор по огнестрельному оружию Пьер Саломон, по-прежнему сомневаются в надежности технологии в критических ситуациях.

Неуверенности добавляет и отсутствие федеральных правил безопасности для «умных» пистолетов. Biofire уверяет пользователей, что ее продукт превосходит стандарты безопасности бытовой электроники и соответствует существующим в некоторых штатах нормам безопасности ручного огнестрельного оружия. Да и стоимость пистолета в 1499 долларов значительно выше, чем у традиционных пистолетов, что может ограничить круг покупателей.

Однако долгосрочную эффективность этих мер еще предстоит оценить.

Источник:NBCNews
Автор:Максим Многословный
Теги:
#оружие
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#пистолет
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#биометрия
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#сша