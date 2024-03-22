В США появился первый биометрический «умный» пистолет

Подход компании Biofire был встречен с осторожным оптимизмом и скептицизмом. Некоторые, например сержант-майор КиОвана Филлипс, считают биометрические функции безопасности привлекательными для защиты дома, но другие, например инструктор по огнестрельному оружию Пьер Саломон, по-прежнему сомневаются в надежности технологии в критических ситуациях.

Неуверенности добавляет и отсутствие федеральных правил безопасности для «умных» пистолетов. Biofire уверяет пользователей, что ее продукт превосходит стандарты безопасности бытовой электроники и соответствует существующим в некоторых штатах нормам безопасности ручного огнестрельного оружия. Да и стоимость пистолета в 1499 долларов значительно выше, чем у традиционных пистолетов, что может ограничить круг покупателей.

Однако долгосрочную эффективность этих мер еще предстоит оценить.