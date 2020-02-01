В США появится стреляющая только при гарантированном попадании винтовка

Винтовка — плод работы специалистов из SIG Sauer и Smart Shooter. Её представили в ответ на поиск Армией США системы управления стрельбой для футуристического оружия следующего поколения. Если военные одобрят представленную технологию, то она может появиться на вооружении уже в 2023 году.

Система управления стрельбой нужна Армии США для того, чтобы сделать бойцов более эффективными, сократив количество случайных выстрелов. Новая система, названная SMASH, позволяет находить цель и фокусироваться на ней. Благодаря этому случайные выстрелы исключены. Система активируется при помощи специальной кнопки. Она запускает работу искусственного интеллекта по анализу картинки. Пока разработчики продолжают дорабатывать технологию.