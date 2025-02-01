В США пожаловались на «друзей» Маска, которые вмешиваются в работу IT-служащих

Один из сотрудников выразил разочарование в сообщении в Slack, сказав, что рецензенты не знали подробностей, которые они представили, и избегали обсуждать важные документы. Другие сотрудники сообщили о похожем опыте, когда их встречали незнакомые люди и давали расплывчатые ответы.

Принося извинения команде, сотрудник GSA Шедд объяснил, что эти люди все еще находились в процессе включения в систему, включая получение правительственных ноутбуков и удостоверений личности. Несмотря на путаницу, Шедд заверил сотрудников, что этил люди прошли проверку и получили разрешение на участие в звонках.