В США пожаловались на «друзей» Маска, которые вмешиваются в работу IT-служащих

Опубликовано 01 февраля 2025, 08:151 мин.
В США пожаловались на «друзей» Маска, которые вмешиваются в работу IT-служащихГосударственным «айтишникам» США пришлось защищать проекты
Недавние правительственные совещания США по рассмотрению технологических проектов были сорваны, когда «случайные» участники, включая недавнего выпускника колледжа и бывшего стажера Neuralink, присоединились к совещаниям по оценке работы государственных служащих, пишут СМИ. Эти незнакомые команде люди вызвали замешательство среди сотрудников Администрации общих служб США (GSA).
Один из сотрудников выразил разочарование в сообщении в Slack, сказав, что рецензенты не знали подробностей, которые они представили, и избегали обсуждать важные документы. Другие сотрудники сообщили о похожем опыте, когда их встречали незнакомые люди и давали расплывчатые ответы.
Принося извинения команде, сотрудник GSA Шедд объяснил, что эти люди все еще находились в процессе включения в систему, включая получение правительственных ноутбуков и удостоверений личности. Несмотря на путаницу, Шедд заверил сотрудников, что этил люди прошли проверку и получили разрешение на участие в звонках.