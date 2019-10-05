Наука и технологии
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В США предложили есть детей ради спасения планеты
Экоактивисты не перестают бороться
На встрече с представительницей Демократической партии США одна из защитниц природы заявила, что человечеству необходимо начать есть детей. Это решит проблему загрязнения атмосферы углекислым газом по логике «чем меньше людей, тем меньше вреда они приносят».
По мнению активистки, действий по борьбе с изменением климата, которые предпринимают политики в США, недостаточно. Женщины мыслит радикально: она считает, что решить проблему можно только уменьшением количества людей на земле, ведь все они являются загрязнителями.
«У нас не так много времени. В мире слишком много углекислого газа. Все мы, все мы загрязнители… Даже если мы разбомбим Россию, у нас останется слишком много людей... Это большая проблема. Нам нужно есть детей!», — приводит её слова издание LIFE.
На девушке также заметили футболку с надписью «Спасите планету — ешьте детей».
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