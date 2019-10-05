В США предложили есть детей ради спасения планеты

По мнению активистки, действий по борьбе с изменением климата, которые предпринимают политики в США, недостаточно. Женщины мыслит радикально: она считает, что решить проблему можно только уменьшением количества людей на земле, ведь все они являются загрязнителями.

«У нас не так много времени. В мире слишком много углекислого газа. Все мы, все мы загрязнители… Даже если мы разбомбим Россию, у нас останется слишком много людей... Это большая проблема. Нам нужно есть детей!», — приводит её слова издание LIFE.

На девушке также заметили футболку с надписью «Спасите планету — ешьте детей».