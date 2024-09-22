В США предложили использовать огнемет в борьбе с паразитами енотов

Опубликовано 22 сентября 2024, 07:301 мин.
В США предложили использовать огнемет в борьбе с паразитами енотовДля защиты дома
Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес недавно сообщил о двух случаях заражения людей паразитическим круглым червем Baylisascaris procyonis, распространяющимся через фекалии енотов. Этот паразит может вызывать тяжелые, часто смертельные инфекции, поражающие глаза, органы и центральную нервную систему. Выжившие могут получить необратимые неврологические повреждения, включая слепоту и паралич. Что делать? Сжигать всё.
Яйца паразита, обнаруженные в фекалиях енотов, отличаются живучестью, годами сохраняясь в окружающей среде и выдерживая воздействие таких средств, как отбеливатель. Человек заражается при случайном проглатывании зараженных материалов, особенно уязвимы маленькие дети.
В связи с этим CDC США рекомендуют использовать экстремальное тепло для уничтожения яиц паразита. Горелки рекомендуются для уборки на открытом воздухе, особенно в местах, где еноты обычно испражняются, например у основания деревьев (Ars Technica в шутку посоветовали использовать огнеметы).