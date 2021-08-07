В США предложили лечить коронавирус средством от глистов

Исследователи изучали салициланилиды. Они были открыты в 1950-х годах и использовались для лечения глистов у крупного рогатого скота. Затем их адаптировали под людей.

Утверждается, что активные вещества таких препаратов могут помешать коронавирусу проникать в клетки, а ещё борются с цитокиновым штормом. Как пишет издание, эффекивность не зависит от штамма коронавируса. Отмечается, что препараты ещё не тестировали на людях.

Одно из соединений оказалось наиболее эффективным. Оно препятствовало инфицированию культур клеток. Также препарат снизил воспаление в организме мышей. Теперь вещество продолжат проверять на животных и людях.

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