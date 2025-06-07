В США предложили национализировать Starlink якобы ввиду угрозы нацбезопасности

Нынешние заявления, в частности политического обозревателя Бена Бёрджиса, сенатора Элизабет Уоррен и политического активиста Стива Бэннона, связаны с тем, что в феврале 2025 года сотрудники Департамента эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемого на тот момент Маском, разместили терминал Starlink на здании офиса Эйзенхауэра в Вашингтоне рядом с Белым домом, что вызвало обеспокоенность сотрудников Национальной безопасности, поскольку устройство было установлено в обход протоколов защиты, что потенциально могло нарушить контроль над данными и создать риск утечки информации.

Односторонняя установка терминала инициативной группой без ведома надзорных служб Белого дома могла предоставить несанкционированный доступ к секретной информации «шпионам и киберпреступникам». Причём выяснилось, что системы Starlink легко обошли внутренние фильтры и протоколы безопасности информационной системы Белого дома, в силу чего спецслужбы лишились возможности контролировать трафик, а это неизбежно повлекло бы утечки данных.

Бэннон также предложил воспользоваться Законом о производстве оборонной продукции, который может быть использован в качестве правовой основы для национализации SpaceX. Беспокойство внезапно появилось из-за того, что SpaceX и Starlink — частные структуры, от которых во многом зависит и качество интернет-связи, и запуски в космос: NASA всерьёз зависит от инфраструктуры SpaceX, а «в последнем квартале 2023 года 90% отправленных на орбиту килограммов были доставлены туда компанией Маска».