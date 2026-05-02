В США предложили ограничить тестирование электроники в Китае

02 мая 2026, 16:30
В США предложили ограничить тестирование электроники в КитаеFCC обсуждает новые меры безопасности
Федеральная комиссия по связи (FCC) США единогласно проголосовала за вынесение на обсуждение запрета для всех китайских лабораторий на тестирование смартфонов, камер и компьютеров для американского рынка США. Сейчас примерно 75% всей американской электроники проходит проверку в Китае.
© Ferra.ru
Ведомство планирует упростить сертификацию для устройств, испытанных в лабораториях самих США или стран, не представляющих угрозы национальной безопасности. Отдельным решением FCC предложила запретить China Mobile, China Telecom и China Unicom управлять дата-центрами в Америке. Также рассматривается запрет на подключение операторов к компаниям из «черного списка».
Ранее FCC уже не разрешала этим трем китайским фирмам работать в США. Теперь комиссия может расширить ограничения на компании, владеющие дата-центрами.