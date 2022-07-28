В США предложили съедать одноразовую посуду

"Мы пытаемся совершить революцию в потреблении пищи, заменив одноразовый пластик съедобными столовыми приборами", - говорит основатель Incredible Eats Динеш Тадепалли, чья компания производит ложки и лопатки со вкусом шоколада и чили.

Новые съедобные приборы, изготовленные из таких ингредиентов, как рис и сахар, включают соломинки для смузи со вкусом клубники, чашки для кофе из овса и зерна (обычные или шоколадные) и ложки со вкусом черного перца.

Съедобная посуда начинает появляться в крупных торговых, ресторанных и развлекательных сетях США, которые используют или продают ее не только в качестве диковинки, но и для повышения своего "зеленого" авторитета.