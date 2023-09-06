В США предложили создать «Департамент искусственного интеллекта»Эксперты в большинстве своем согласны
Эксперты в области ИИ из ведущих исследовательских университетов США выступают за создание федерального «Департамента искусственного интеллекта» или глобального регулятора искусственного интеллекта, говорится в недавнем исследовании, проведенном Axios, Generation Lab и Сиракузским университетом.
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В ходе опроса выяснилось, что эксперты расходятся во мнениях относительно того, когда искусственный интеллект выйдет из-под контроля человека, но едины в том, что технологии ИИ должны регулироваться.
На вопрос о том, какие меры позволят продвинуть ИИ в позитивном направлении, эксперты чаще всего отвечают «регулирование».
Лишь небольшой процент экспертов доверяет частному сектору в вопросах саморегулирования, а президент Байден оказался наиболее доверенным лицом в вопросах ИИ, за ним следуют Сундар Пичаи, Илон Маск и Сэм Альтман.
Эксперты выразили большую обеспокоенность дискриминацией и предвзятостью, вызванными ИИ, чем риском массовой безработицы, причем многие прогнозируют, что ИИ усилит неравенство в обществе.