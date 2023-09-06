В США предложили создать «Департамент искусственного интеллекта»

В ходе опроса выяснилось, что эксперты расходятся во мнениях относительно того, когда искусственный интеллект выйдет из-под контроля человека, но едины в том, что технологии ИИ должны регулироваться.

На вопрос о том, какие меры позволят продвинуть ИИ в позитивном направлении, эксперты чаще всего отвечают «регулирование».

Лишь небольшой процент экспертов доверяет частному сектору в вопросах саморегулирования, а президент Байден оказался наиболее доверенным лицом в вопросах ИИ, за ним следуют Сундар Пичаи, Илон Маск и Сэм Альтман.

Эксперты выразили большую обеспокоенность дискриминацией и предвзятостью, вызванными ИИ, чем риском массовой безработицы, причем многие прогнозируют, что ИИ усилит неравенство в обществе.