В США предложили создать лазер на ядерном реакторе для противовоздушной обороны

Генерал считает, что таким оружием можно заменить массивные системы противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО), в том числе MIM-104 Patriot и Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Особенно это было бы актуально для обороны военных баз в Индо-Тихоокеанском регионе.

Такие идеи интересно слышать на фоне ситуации, связанной с недавним нападением роя дронов на объекты в Саудовской Аравии. Страна использует системы ПВО американского производства, поэтому именно их слабые характеристики обвинили в допущении неприятной ситуации. Сам Пентагон признал, что существующие комплексы неспособны отразить атаку беспилотников.