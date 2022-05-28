В США предложили создать «солнечные паруса» для вечного питания космических кораблей

NASA объявило, что выделит 2 миллиона долларов проекту Diffractive Solar Sailing, который исследует способы использования солнечной энергии для управления и питания транспортных средств в космосе. Агентство давно интересуется технологией «солнечного паруса», потому что она предлагает экономически эффективную альтернативу традиционным двигательным установкам, не требуя при этом топливо.

По сути, корабли могли бы использовать для питания практически неисчерпаемый ресурс — солнечный свет. В предыдущих проектах «солнечного паруса» в основном использовались зеркальные поверхности для отражения частиц света. Когда фотоны ударяются о парус, они передают свою энергию и двигают космический корабль вперёд. Этот метод, впрочем, имеет недостатки: корабль может двигаться только по направлению солнечного света. Чтобы обойти это, проект Diffractive Solar Sailing разрабатывает паруса, которые «изгибают» свет для повышения маневренности.