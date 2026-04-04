В США предложили ужесточить экспорт оборудования для чипов в Китай

Ограничения могут затронуть поставщиков, включая ASML и Nikon. Речь идет о технологиях, которые Китай не производит самостоятельно, в частности об иммерсионной DUV-литографии, применяемой при создании микросхем.

Законопроект предусматривает запрет на поставку и обслуживание оборудования для компаний SMIC, Huawei, YMTC и других производителей.

Ранее уже действовали ограничения, однако они вводились на уровне администрации. Новый документ может распространить их и на союзников США. При этом Китай обеспечивал 33% продаж ASML в 2025 году, а в 2026 году показатель ожидается на уровне около 20%.