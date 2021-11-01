В США предложили вооружить гражданские самолёты крылатыми ракетами

Как отмечает «Российская газета», недавно США списали 17 бомбардировщиков B-1B. Именно поэтому аналитик Дэвид Реймерс заявил, что пора возвращать проект оснащения гражданских самолётов.

Дело в том, что ещё в конце 1970-х, компания Boeing предложила запускать крылатые ракеты с модифицированных самолётов 747-200C. Их должны были оснастить девятью внутренними пусковыми установками для ракет AGM-86. Запуск должен был осуществляться через специальный бортовой люк в хвостовой части самолёта. Преимуществом этого метода называлось то, что такой ракетоносец мог использовать международные авиалинии для скрытного перемещения ракет по всему миру.

Реймерс считает, что в качестве носителей для ракет можно использовать широкофюзеляжные Boeing 777-300 и 747-400F. Аналитик подсчитал, что Boeing 777-300ER сможет нести до 152 ракет.