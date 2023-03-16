В США предсказали новые инциденты, связанные с их беспилотниками

Инцидент произошёл, когда по тревоге, после того, как был обнаружен американский беспилотник, в воздух были подняты два российских истребителя. Кавулич подчеркнул, что такое пристальное внимание СМИ к этой ситуации не помогает, а является излишне провокационным и эскалационным. А действия российской стороны вполне логичны и закономерны.

Это стоит учитывать, и не нужно этому удивляться. «Почему кого-то удивляет решение Вооружённых сил РФ? Следуя траектории [событий] с 24 февраля 2022 года, это неудивительно, учитывая, что правительство России считало тогда и считает сейчас, что оно находится в состоянии войны с НАТО — не со всеми членами НАТО, но с большинством из них», — сказал аналитик.

При этом США не заявят, что находятся с Россией в состоянии войны или какого-либо прямого конфликта.

«Внимание средств массовой информации к инциденту с беспилотником [MQ-9], управляемым Вооружёнными силами Соединённых Штатов, и самолётом, управляемым Вооружёнными силами России, является излишне провокационным, эскалационным, как будто они надеются, что произойдёт нечто большее», — отметил Джон Кавулич.