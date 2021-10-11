В США предсказали третью и четвёртую мировые войны

Мнение Фарли приводит «Военное обозрение». Автор считает, что Китай и США не смогут разрешить свои противоречия даже во время одной крупной войны. Поэтому следует ожидать ещё как минимум одну. Таким образом обозреватель предрекает и третью, и четвёртую мировые войны.

По мнению Фарли, война начнётся со столкновения между Вашингтоном и Пекином из-за Тайваня. Если США окажутся успешнее, Китай заключит временное перемирие и начнёт подготовку к следующей войне за возвращение острова.

Если же в первом конфликте окажется сильнее Пекин, США сблизятся с Японией, Южной Кореей, Вьетнамом и другими странами Восточной Азии. В итоге случится новый конфликт, считает автор.