«Несокрушимый щит» — средство защиты от крылатых ракет. Издание «Военное обозрение» отмечает, что Dynetics ранее не заявляла об участии в программе Пентагона по созданию системы противоракетной обороны (ПРО). В этом проекте уже отметились компании Rafael (Израиль) с ПУ Iron Dome («Железный купол») и Raytheon (США) с ракетой-перехватчиком Tamir.

Сообщается, что Dynetics представила свою систему Пентагону на полигонных стрельбах. Пока неясно, какой перехватчик используется в «Несокрушимом щите». Предполагается, что это может быть ракета AIM-9X Sidewinder. Пусковая установка же системы были создана на базе Multi-Mission Launcher (MML).