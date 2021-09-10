В США представили проект беспилотника будущего

Стоит отметить, что компания Scaled Composites контролируется крупной Northrop Grumman. Беспилотник намерены построить на базе пилотируемого самолёта Model 401. Новая модель будет называться Model 437. Оригинальный самолёт имеет один двигатель Pratt & Whitney Canada JT15D-5D и может развивать скорость более 700 километров в час. Также у аппарата имеется V-образное оперение, воздухозаборник расположен в верхней части.

В новой версии Model 437 будет использоваться турбовентиляторный двигатель Williams FJ44. Также не исключено применение стелс-технологий.