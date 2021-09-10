В США представили проект беспилотника будущего

В США представили проект беспилотника будущегоБудет сопровождать пилотируемые самолёты
Стоит отметить, что компания Scaled Composites контролируется крупной Northrop Grumman. Беспилотник намерены построить на базе пилотируемого самолёта Model 401. Новая модель будет называться Model 437. Оригинальный самолёт имеет один двигатель Pratt & Whitney Canada JT15D-5D и может развивать скорость более 700 километров в час. Также у аппарата имеется V-образное оперение, воздухозаборник расположен в верхней части.
В новой версии Model 437 будет использоваться турбовентиляторный двигатель Williams FJ44. Также не исключено применение стелс-технологий.
Scaled Composites
В России в роли беспилотного ведомого сможет выступать тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник». Он будет работать в паре с истребителем пятого поколения Су-57.