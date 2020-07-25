В США представили проект квантового интернета

В 2018 году 17 национальных лабораторий США объединились для разработки проекта по созданию интернета на принципах квантовой физики.

Сообщается, что в ближайшем будущем завершится создание трёхузловой точки обмена квантовым трафиком. Через год авторы проекта намерены соединить квантовой линий связи лабораторию в Чикагском университете и Национальную лабораторию им. Ферми в штате Иллинойс. Это позволит связывать фотоны на расстоянии около 130 км и пытаться передавать информацию.

Преимущество квантовых линий связи заключается в том, что они могут эффективно защищать передаваемые данные. В них легко выявить стороннее вмешательство. То есть такие линии связи могут использоваться для правительственных, финансовых и военных целей.