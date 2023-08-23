В США представили самолёт — будущее военно-транспортной авиации

Исследования и работу над проектом ведёт стартап JetZero. Решения компании позволят уйти от колоссального потребления топлива такими самолётами: на данный момент это 60% от общего объёма — порядка 4,5 млрд литров.

Разработчики рассчитывают, что самолёт с гибридным крылом позволит сократить лобовое сопротивление почти в 3 раза и снизит уровень шума. Но, главное — практически на 50% сократится расход топлива и кратно увеличится полезная нагрузка. А размещённые на фюзеляже двигатели дадут возможность эксплуатировать такие самолёты даже на грунтовых взлётно-посадочных полосах.