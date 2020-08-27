В США представили самолёт-пулю

То, что фюзеляж самолёта выполнен в форме пули, значительно снижает аэродинамическое сопротивление. Сообщается, что Celera 500L разрабатывали в секретном режиме. Журналисты предполагают, что разработка велась с начала 2010-х годов.

По бокам самолёта-пули установлено крыло с законцовками, а сзади расположены два воздухозаборника для двигателя, крестообразное хвостовое оперение и толкающий винт за ним. 12-цилиндровый дизельный двигатель имеет взлётную мощность более 550 лошадиных сил.

Самолёт сможет летать на расстояние более 7,2 тысячи километров со скоростью до 740 километров в час. Себестоимость полёта будет сравнима с обычными пассажирскими перелётами.