Наука и технологии
Сегодня 17:45
В США представили самолёт-пулю
Он может перевозить и грузы, и людей
Американская компания Otto Aviation представила самолёт-пулю Celera 500L. Его можно использовать в деловой или грузовой авиации.
То, что фюзеляж самолёта выполнен в форме пули, значительно снижает аэродинамическое сопротивление. Сообщается, что Celera 500L разрабатывали в секретном режиме. Журналисты предполагают, что разработка велась с начала 2010-х годов.
По бокам самолёта-пули установлено крыло с законцовками, а сзади расположены два воздухозаборника для двигателя, крестообразное хвостовое оперение и толкающий винт за ним. 12-цилиндровый дизельный двигатель имеет взлётную мощность более 550 лошадиных сил.
Самолёт сможет летать на расстояние более 7,2 тысячи километров со скоростью до 740 километров в час. Себестоимость полёта будет сравнима с обычными пассажирскими перелётами.