В США представили вооруженные пистолетами дроны

Эти экспериментальные беспилотники были представлены на ежегодном съезде Ассоциации армии США. Выход Sig Sauer на инновационную территорию обусловлен растущим интересом военных и силовых структур к наземным системам с вооруженными беспилотниками, которые могут переноситься и управляться небольшими подразделениями или отдельными людьми.

Один из представленных квадрокоптеров оснащен немодифицированным пистолетом серии P365 со встроенным компенсатором. Оператор может дистанционно стрелять из пистолета с помощью сервопривода, нажимая на спусковой крючок и прицеливаясь через встроенную камеру квадрокоптера с помощью лазерного целеуказателя. Как сообщается, отдача пистолета оказывает незначительное влияние на устойчивость беспилотника.

Несмотря на то, что данные разработки являются экспериментальными и имеют свои ограничения, они могут найти применение в разведке и поражении живой силы противника, особенно в городских условиях. Кроме того, они могут оказаться полезными при освобождении заложников и проведении контртеррористических операций.