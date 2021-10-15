В США представили вооружённого робота-собаку

Как сообщает TJ со ссылкой на The Verge, в Вашингтоне на недавнем съезде Ассоциации армии США был представлен новый робот Vision 60. Он похож на робота Spot, однако у последнего отсутствует оружие.

У Vision 60 на спине установлена скорострельная штурмовая винтовка 6,5-мм калибра. К ней также можно прикрепить глушитель.