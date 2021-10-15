В США представили вооружённого робота-собаку

Наука и технологии
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В США представили вооружённого робота-собакуОн напоминает образец компании Boston Dynamics
TJ рассказал о новой разработке компаний Ghost Robotics и SWORD International из США.
Как сообщает TJ со ссылкой на The Verge, в Вашингтоне на недавнем съезде Ассоциации армии США был представлен новый робот Vision 60. Он похож на робота Spot, однако у последнего отсутствует оружие.
У Vision 60 на спине установлена скорострельная штурмовая винтовка 6,5-мм калибра. К ней также можно прикрепить глушитель.
Новый робот способен производить выстрелы с очень высокой точностью на расстоянии 1200 метров. Помимо того, он самостоятельно находит цели и распознаёт их. Однако приказ об открытии огня будут отдавать военные. Для этого у них будет специальный планшет или же гарнитура виртуальной реальности. Та же система используется для управления версией Vision 60, не оснащённой оружием.