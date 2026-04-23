В США предупредили о риске финансового кризиса из-за ИИ

По её словам, технологии ИИ «действительно имеют большой потенциал», но компании в этой сфере «тратят слишком много денег и берут крупные кредиты». При этом их доходы растут не так быстро. Это создаёт риск: если компании не смогут вовремя зарабатывать достаточно, им будет сложно выплачивать долги.

Уоррен отметила, что многие из этих займов поступают из «менее прозрачных источников», таких как частные фонды, которые «регулируются слабее, чем обычные банки». Из-за этого ситуация становится «более опасной». Она предупредила, что при первых серьёзных проблемах инвесторы могут начать массово выводить деньги, что и вызовет серьёзные потери и нестабильность на финансовых рынках.

Также сенатор обратила внимание, что ИИ-компании «тесно связаны с банками, пенсионными и страховыми фондами». Это означает, что их возможные проблемы «могут затронуть сразу много сфер экономики».

В качестве решения Уоррен предлагает усилить контроль за индустрией.