В США предупредили о возможных кибератаках из России

“Хотя в настоящее время нет никаких конкретных достоверных угроз для США”, - заявляет CISA, - “мы помним о том, что Россия может рассмотреть возможность эскалации своих дестабилизирующих действий, которые могут повлиять на другие страны за пределами Украины”.

CISA рекомендует всем организациям - независимо от их размера - усилить бдительность, особенно когда речь идет о кибербезопасности и их наиболее важных активах. Агентство также заявляет, что оно сотрудничает со своими "партнерами по критической инфраструктуре" для повышения осведомленности об этих рисках.