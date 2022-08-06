В США предупредили об опасности из-за кала в воде плоских фонтанов

Эти две вспышки были связаны с двумя различными патогенами - бактериями шигелла и норовирус - в общей сложности от них заболело не менее 27 человек. Хотя некоторые обстоятельства относятся к конкретной площадке в Канзасе, эти вспышки подчеркивают общий риск, связанный с такими объектами, которые часто не регулируются.

Сообщается, что такие "площадки не всегда соответствуют местному, государственному, территориальному определению "водного объекта" и могут быть освобождены от санитарных норм, отмечает CDC на своем сайте. "Это означает, что они не всегда регулируются, и не всегда требуется дезинфекция воды химическими веществами, убивающими микробов".

Другими словами, вода, выплескивающаяся из этих фонтанов, может быть “заполнена” частицами фекалий и других отходов. CDC подсчитал количество подобных вспышек за последние годы и перечислил риски для еще большего числа людей. Наиболее очевидным является то, что маленькие дети, как правило, плохо соблюдают гигиену и с удовольствием сидят и стоят на струях, которые - как прямо предупреждает CDC - "могут смыть какашки с попы". Кроме того, маленькие дети часто пытаются поймать эту воду в рот, завершая фекально-оральный путь в рекордно короткие сроки.