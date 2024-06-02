В США прекратили программу доступного интернета. Нет денег

В рамках ACP домохозяйствам, имеющим на это право, предоставлялись ежемесячные кредиты на интернет до 30 долларов и до 75 долларов для тех, кто проживает на индейских землях. Программа обслуживала примерно каждое пятое домохозяйство по всей стране. Председатель FCC Джессика Розенворсел подчеркнула важнейшую роль, которую сыграла программа ACP, заполнив пробелы, которые не были устранены другими программами доступности интернета.

Окончание программы грозит повышением счетов за интернет для почти 60 миллионов американцев, многие из которых потенциально могут понизить или отказаться от своих тарифных планов из-за недостаточно большой зарплаты.